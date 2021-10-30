Тагильчанка Арина Постникова обошла Клаву Коку в топ-100 сексуальных красавиц

Уроженка Нижнего Тагила, актриса Арина Постникова, вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России за 2021 год по версии журнала MAXIM. Она обошла в рейтинге певицу из Екатеринбурга Клаву Коку.

Арина Постникова расположилась на 18 строке рейтинга после зрительского голосования, это дебют тагильчанки. Вот это да! Год дебютов! Хрупкий цветок Арина Постникова — актриса сериалов и блокбастеров «Восьмидесятые», «Остров» и «Выжить после», написано в журнале. Фото: страница Арины Постниковой в Instagram. Певица из Екатеринбурга Клава Кока также впервые участвует в рейтинге самых сексуальных женщин России, однако она заняла лишь 86 место в топ-100. Напомним, Арина Постникова родилась в Нижнем Тагиле летом 1993 года. Она занималась в хореографическом ансамбле «Родничок» и музыкальной студии «Сюрприз». После окончания театрального института Екатеринбурга она отправилась работать в Москву и стала членом труппы Московского театра мюзикла. Тагильчанка Арина Постникова вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России

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