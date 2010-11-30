Бездомные в морозы согреваются, как могут. И гибнут в огне

Это произошло вчера вечером, рассказал заместитель начальника отдела Госпожнадзора Всеволод Несмелов. По его словам, на пустыре возле кладбища в районе Рудника 3-го интернационала человек без определенного места жительства смастерил для себя небольшое деревянное строение. Почему во времянке вспыхнул пожар – сказать пока сложно. Но хозяин импровизированного жилья в огне погиб. Его останки пожарные и милиционеры нашли на пепелище.

Еще один пожар, в котором, возможно, тоже повинны бездомные, произошел сегодня в 6 утра в районе улицы Завокзальная. Там сгорели 3 железнодорожных пассажирских вагона. Они уже давно списаны, поэтому не эксплуатировались. Всеволод Несмелов не исключает, что в них спасались от холода бродяги, обитающие в районе вокзала. В этом случае никто не пострадал. А ущерб, нанесенный железнодорожникам, предстоит подсчитать.