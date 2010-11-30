Кировградская птицефабрика возобновила производство
30 ноября 2010, 18:53ОбществоАнка
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Птицефабрика «Кировградская», приостанавливавшая производство из-за заморозки счетов в связи с возбуждением уголовного дела, возобновляет работу, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Свердловской области.
Сегодня предприятие переходит на режим работы, который действовал до ноября. Пресс-служба поясняет, что компания приступила к закладке яиц в инкубаторы. Отмечается, что поставщик комбикормов Богдановичский комбикормовый завод обещает не прекращать отгрузку продукции на птицефабрику, несмотря на появившуюся задолженность перед предприятием.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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