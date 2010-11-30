Кировградская птицефабрика возобновила производство

Сегодня предприятие переходит на режим работы, который действовал до ноября. Пресс-служба поясняет, что компания приступила к закладке яиц в инкубаторы. Отмечается, что поставщик комбикормов Богдановичский комбикормовый завод обещает не прекращать отгрузку продукции на птицефабрику, несмотря на появившуюся задолженность перед предприятием.