На 74-м году жизни скончалась поэтесса Бэлла Ахмадулина

Президент России Дмитрий Медведев выразил глубокие и искренниесоболезнования родным и близким поэтессы Бэллы Ахмадулиной в связи с еекончиной. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.Министр культуры РФ Александр Авдеев назвал смерть Бэллы Ахмадулинойстрашным ударом для всей русской поэзии.

Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве.Начала писать стихиещё в школьные годы. В 1957 г. подверглась критике в«Комсомольской правде». Окончила Литературный институт в 1960 г.В 1964 году снялась в роли журналистки в фильме «Живёт такой парень».Первый сборник стихотворений, «Струна», появился в 1962 году. За сборник«Сад» Ахмадулина была удостоена Государственной премии СССР.Ахмадулина участвовала в создании литературного альманаха «Метрополь».Перу Ахмадулиной принадлежат воспоминания о поэтах-современниках, атакже эссе о А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове.