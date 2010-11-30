Опубликован рейтинг «Мировых мыслителей»

Его первое место заняли Уоррен Баффет и Билл Гейтс. Второе место занимают также сразу два человека: директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан и руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик. «Бронзу» получил Барак Обама. На четвертом оказался глава китайского Центробанка Чжоу Сяочуань. Его коллега из США Бен Бернанке находится на ступеньку ниже. Замыкает «десятку мыслителей» канцлер Германии Ангела Меркель.