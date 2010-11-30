Школьник, захвативший заложников, застрелился
30 ноября 2010, 08:56ОбществоОльга
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Ученик, захвативший заложников в школе города Маринетт (штат Висконсин, США), застрелился после освобождения людей из плена.
Ранее представители местной полиции сообщили, что им удалось освободитьвсех пленников вооруженного школьника.29 ноября школьник взял в заложники 23 учеников и одного учителя иудерживал их в одном из классов школы в течение пяти часов. Послеуспешно проведенной операции по спасению заложников школьникзастрелился. Сообщается, что среди заложников жертв нет.
Правоохранительные органы пока не могут называть мотивы поступкашкольника.
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