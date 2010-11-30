Школьник, захвативший заложников, застрелился

Ранее представители местной полиции сообщили, что им удалось освободитьвсех пленников вооруженного школьника.29 ноября школьник взял в заложники 23 учеников и одного учителя иудерживал их в одном из классов школы в течение пяти часов. Послеуспешно проведенной операции по спасению заложников школьникзастрелился. Сообщается, что среди заложников жертв нет.