Тагильчанке, «заказавшей» мужа, дали 8 лет, киллеру – 24 года
Свердловский областной суд вынес приговор по делу, когда неподелившая наследство тагильчанка решила убить своего мужа.
Ещё весной 2001 года было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Обстоятельства его гибели удалось выяснить только спустя 9 лет. Столько времени понадобилось на опознание, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» старший референт по связям со СМИ следственного управления СКП по УрФО Константин Никановров.После установления личности погибшего вскрылись и обстоятельства смерти. Оказалось, что заказчиком убийства выступила супруга погибшего – Раиса Вечернина. Муж хотел завещать свой дом внуку. Женщину это не устроило. Она обратилась к своему зятю Дмитрию Кожину с просьбой подыскать убийцу. Кожин предложил поработать киллером своему знакомому и неоднократно судимому Павлу Морозу, который за 15 тысяч рублей совершил убийство уральца. Он заманил жертву в безлюдное место и нанес несколько ударов ножом.
Следователи выяснили, что в 2004 году Мороз совершил ещё одно убийство. Он задушил свою любовницу, думая, что она беременна. Вчера суд вынес приговор всем троим участникам преступления. Раиса Вечернина получила 8 лет колонии общего режима. Дмитрий Кожин проведёт за решёткой 19 лет. А киллер Павел Мороз отправится в колонию строгого режима на 24 года.
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