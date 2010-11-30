Тагильчанке, «заказавшей» мужа, дали 8 лет, киллеру – 24 года

Ещё весной 2001 года было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Обстоятельства его гибели удалось выяснить только спустя 9 лет. Столько времени понадобилось на опознание, рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» старший референт по связям со СМИ следственного управления СКП по УрФО Константин Никановров.После установления личности погибшего вскрылись и обстоятельства смерти. Оказалось, что заказчиком убийства выступила супруга погибшего – Раиса Вечернина. Муж хотел завещать свой дом внуку. Женщину это не устроило. Она обратилась к своему зятю Дмитрию Кожину с просьбой подыскать убийцу. Кожин предложил поработать киллером своему знакомому и неоднократно судимому Павлу Морозу, который за 15 тысяч рублей совершил убийство уральца. Он заманил жертву в безлюдное место и нанес несколько ударов ножом.