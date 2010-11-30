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В Нижнем Тагиле определены 15 торговых точек по продаже пиротехники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле определены 15 торговых точек по продаже пиротехники

30 ноября 2010, 14:29ОбществоОльга
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