В Нижнем Тагиле определены 15 торговых точек по продаже пиротехники
30 ноября 2010, 14:29ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле определены 15 торговых точек по продаже пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Пиротехнику можно продавать только в отдельно стоящих зданиях, при этоммагазин не должен располагаться в жилом доме. Во-вторых, у данногомагазина должно быть достаточно складских помещений, где возможнохранение пиротехнических изделий.
Продажа должна осуществляться вспециальном отделе, продавец обязан проконсультировать покупателя оправилах использования товара и приложить к каждому изделию всенеобходимые сертификаты.
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