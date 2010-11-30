В Нижнем Тагиле пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
30 ноября 2010, 12:12ОбществоОльга
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1 декабря в Нижнем Тагиле пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
С 12 до 20 часов в развлекательном центре «Киномакс» и на Театральнойплощади все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестированиена ВИЧ-инфекцию. Участников акции ждут подаркиЮ, сообщает пресс-служба администрации города.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно с 1988 года. Датаслужит для укрепления организованных усилий по борьбе с пандемиейВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира.
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