В Нижнем Тагиле пройдет акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

С 12 до 20 часов в развлекательном центре «Киномакс» и на Театральнойплощади все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестированиена ВИЧ-инфекцию. Участников акции ждут подаркиЮ, сообщает пресс-служба администрации города.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно с 1988 года. Датаслужит для укрепления организованных усилий по борьбе с пандемиейВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира.