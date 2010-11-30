Жириновский назвал публикации на WikiLeaks свободой слова
30 ноября 2010, 10:03ОбществоОльга
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Лидер партии ЛДПР, вице-спкер Госдумы Владимир Жириновский назвал публикацию секретных документов американских дипломатов на сайте WikiLeaks проявлением свободы слова и высказал мнение, что ни к какому ухудшению отношений между странами эта утечка информации не приведет, сообщает РИА Новости.
В переписке дипломатов, выложенных на WikiLeaks в понедельник,содержатся критические характеристики лидеров европейских стран, в томчисле и России. «Эти личные характеристики - это дело дипломатов. Онимогут давать такие характеристики. Но если бы вы почитали, какиехарактеристики у нас им дают, у вас бы волосы встали дыбом. Это всевзаимно», - сказал лидер ЛДПР.
Между тем пресс-служба Кремля от комментариев воздерживается.Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова заявила, что Кремль не нашелничего интересного и заслуживающего комментариев в публикациях сайта.Пресс-секретарь главы российского правительства Владимира Путина ДмитрийПесков заявил, что давать комментарии этим оценками преждевременно.
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