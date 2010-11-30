Жириновский назвал публикации на WikiLeaks свободой слова

В переписке дипломатов, выложенных на WikiLeaks в понедельник,содержатся критические характеристики лидеров европейских стран, в томчисле и России. «Эти личные характеристики - это дело дипломатов. Онимогут давать такие характеристики. Но если бы вы почитали, какиехарактеристики у нас им дают, у вас бы волосы встали дыбом. Это всевзаимно», - сказал лидер ЛДПР.