Звезды уходят из социальных сетей, чтобы заработать миллион
30 ноября 2010, 08:15ОбществоОльга
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Джастин Тимберлейк и Леги Гага решили устроить «день молчания» в микроблогах Twitter и крупнейшей социальной сети Facebook.
Таким образом звезды решили привлечь 1 миллион долларов на Всемирныйдень борьбы со СПИДом. Знаменитости прервут молчание только тогда, когдабудет собрана вся необходимая сумма.
В этой акции, запланированой насреду, 1 декабря, примут участие также теннисистка Серена Уильямс,фотомодели Ким и Хлоя Кардашьян, певица Дженнифер Хадсон и актер ЭлайджаВуд.
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