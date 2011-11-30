Audi посвятила японской сборной по футболу спецверсию трехдверки A1
30 ноября 2011, 10:54ОбществоРОман БОТов
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На моторшоу в Токио компания Audi представила специальную модификацию трехдверного хэтчбека A1, получившую название Samurai Blue и посвященную японской национальной сборной по футболу. Новинка окрашена в три цвета — белый и синий, такие же как на форме японских футболистов, и красный, намекающий на восходящее солнце на флаге страны. В аналогичном стиле выполнен интерьер машины, в котором появились спортивные передние сиденья, а также уникальные коврики, вставки на дверях и центральном тоннеле с логотипами команды.
Кроме того, хэтчбек получил специально разработанные для этой модификации 18-дюймовые колесные диски. В моторном отсеке хэтчбека установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Компания Audi планирует продать этот автомобиль, который на данный момент существует в единственном экземпляре, а вырученные средства направить на благотворительность. Отметим, что в прошлом году Audi показала версию трехдверки A1, посвященную футбольному клубу «Бавария». Машина была окрашена в цвета «Баварии», а на кузов нанесено имя и номер полузащитника команды Арьена Роббена.
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