Audi посвятила японской сборной по футболу спецверсию трехдверки A1

Кроме того, хэтчбек получил специально разработанные для этой модификации 18-дюймовые колесные диски. В моторном отсеке хэтчбека установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Компания Audi планирует продать этот автомобиль, который на данный момент существует в единственном экземпляре, а вырученные средства направить на благотворительность. Отметим, что в прошлом году Audi показала версию трехдверки A1, посвященную футбольному клубу «Бавария». Машина была окрашена в цвета «Баварии», а на кузов нанесено имя и номер полузащитника команды Арьена Роббена.