«Дворник - профессия супер». «Прогрессируй не разрушая». В Нижнем Тагиле прошел конкурс социальных проектов (фото, видео)

В итоге в актовый зал НТГСПА пришли молодые и активные из Арамиля, Качканара, Верхнего и Нижнего Тагила, Новоуральска, а также поселков Свободный и Черноисточинск. Конкурс социальных проектов «Оранжевый медведь» нацелен на формирование у молодежи активной гражданской позиции.

Наша академия приветствует тех, кому небезразличны будущее города,будущее страны и жизнь нескольких поколений. Кто-то предпочитаетзакрывать глаза на проблемы в социальном секторе, кто-то, напротив,уделяет им слишком пристальное внимание. Наступило время, когдасоциальное проектирование начинает привлекать внимание всех общественныхинститутов и секторов экономики. Формируется социальная программа посозданию нового образа России таким приветсвием встретила всех гостей и участников Елена Полюгова, заместитель директора института филологии и массовых коммуникаций НТГСПА.

Было несколько номинаций, в которых участники показывали свои графически работы и видеоролики. Ранее прошел и конкурс эссе. В итоге на суд жюри было вынесено несколько десятков работ. Ребята рассказывали о вечных ценностях - здоровье, любви, дружбе, семье, о вечных проблемах - наркомании, загрязнении окружающей среды. И каждый по-своему. Гости конкурса узнали, что участники занимаются спортом, помогают людям в качестве волонтеров, выходят на субботники и понимают пагубное влияние вредных привычек на организм человека.

Участники подошли к работе по-разному: кто-то демонстрировал фото со страшными последствиями наркомании и курения, а кто-то с юмором рассказал, что Ньютон, Адам и Ева выбирают сорт яблок «Краса Свердловска», а сила земного притяжения и вовсе действует только этот сорт. Свою порцию бурных апплодисментов взял и видеоролик «Дворник - профессия супер!», в которой школьники не только рассказали, насколько трудна работа этого человека, но и показали, как сами попробовали побыть немного дворниками.

В составе жюри были преподаватели кафедры связей с общественностью и рекламы НТГСПА и представители рекламного бизнеса Нижнего Тагила, поэтому оценка работ была многогранной. Учитывались и грамотность, и эстетичность работ. В социальной рекламе важно, чтобы она несла определенные позитивный заряд, а не вызывала резкую неприязнь и негатив. Поэтому победителями стали:

среди графических работ

среди видеоработ