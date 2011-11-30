Honda рассказала о новой линейке двигателей

Каждый из этих моторов за исключением самого первого оснащен непосредственным впрыском топлива, но при этом все агрегаты в гамме имеют два распределительных вала (DOHC) и систему изменения фаз газораспределения. На данный момент также известно, что «четверки» объемом 1,5, 1,8 и 2,4 литра, развивающие 127, 148 и 181 лошадиную силу, появятся на моделях Honda Fit (Jazz), Civic (в 2013 году) и Accord соответственно. Шестицилиндровый агрегат объемом 3,5 литра мощностью 310 лошадиных сил (359 Нм) стал на 30 лошадиных сил мощнее мотора аналогичного объема, устанавливающегося в США на Acura TL. Среди дизелей представлены двигатели объемом 2,2 и 1,6 литра. Последний из них развивает 120 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента (при 2000 оборотах в минуту). Он впервые появится в следующем году на европейской версии хэтчбека Honda Civic. Кроме того, в набор Earth Dreams Technology входит новый вариатор, предназначенный для малолитражек, компактных и среднеразмерных автомобилей, электрическая и гибридная силовая установка. Также в этот комплект технологий включен модернизированный вариант фирменной системы полного привода SH-AWD, которая, как ожидается, будет предлагаться для преемника суперкара Honda NSX. В такой трансмиссии будет использоваться 3,5-литровый двигатель V6, отвечающий за работу передних колес, два электромотора, вращающих задние колеса, и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. По словам представителей «Хонды», гибридный привод SH-AWD позволит добиться динамических характеристик автомобиля с традиционным V8, сохранив при этом топливную экономичность на уровне «четверок». На серийных машинах Honda некоторые из новых технологий Earth Dreams Technology появятся уже в следующем году.