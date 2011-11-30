Как создателям фильма о Высоцком удалось добиться такого сходства актера с прототипом

Премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» в Нижнем Тагиле состоится завтра, 1 декабря. Расписание показов можно посмотреть в афише кинотеатров Нижнего Тагила. Без сомнения, у тагильчан, посмотревших фильм, тоже возникнут такие вопросы.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не признается, кто сыграл главную роль в картине и объясняет это тем, что создатели не хотят отвлекать зрителей от самого образа Владимира Высоцкого, называя имя актера. А режиссер фильма Дмитрий Астрахан вообще отшучивается, делая предположение, что главную роль сыграл фантом.

В прессе давно ходят слухи о фамилии актера, сыгравшего Высоцкого. Например, назывались имена Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова. Вдовиченков, пришедший на премьеру фильма в Москве, не стал отвечать на вопросы и предположения журналистов.

Пока неизвестно, когда откроется тайна, и откроется ли она вообще. Известно одно: фильм должен быть многообещающим и приоткрыть многие тайны из жизни великого человека. Ведь сценаристом картины стал сын певца Никита Высоцкий.