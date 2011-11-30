Керамогранит в Екатеринбурге – природный материал искусственного происхождения

Среди множества отделочных материалов, которыми могут воспользоваться сегодня строители и дизайнеры, керамогранит занимает одно из первых мест по количеству возможностей применения. За 30 летний период своего существования он доказал свою конкурентоспособность на рынке строительных технологий. Если вы захотите купить душевые кабины, обустроить ванную комнату или прихожую – первым делом вам всегда будут предложены изделия из этого материала.

Почему керамогранит в Екатеринбурге?

Во-первых, он объединяет в себе достоинства природного камня и керамики, успешно избавившись от недостатков присущих этим материалам. В процессе производства этого материала повторяется естественный процесс формирования природного камня, сжатый до минимальных сроков. Подобно керамике для его изготовления используются повышенное давление и высокие температуры, а сырьем служат полевой шпат, глина, каолин, окиси металлов, присутствующие в натуральном каменном сырье.

Основное преимущество, которым обладает керамогранит в Екатеринбурге, это не только повышенная морозоустойчивость. Его поверхность лишена трещин, раковин, пустых пространств и воздушных вкраплений. Благодаря этому материал полностью избавлен от гигроскопичности и не впитывает в себя посторонние вещества, в том числе влагу и другие химически активные элементы, которые расширяясь и сужаясь при изменении температуры, становятся причиной для разрушения содержащих их материалов. Это же свойство делает его устойчивым к химическому и механическому воздействию, так как большинство опасных или загрязняющих веществ не могут попасть внутрь материала.

Прочность и устойчивость позволяют использовать керамогранит в Екатеринбурге в наиболее неблагоприятных условиях – для наружных работ, в помещениях с повышенной влажностью или подвергающихся повышенному загрязнению. Поэтому, если вы решили купить душевые кабины, знайте, что для отделки будущей душевой комнаты, этот материал - лучший.

Почему актуальна покупка душевых кабин из керамогранита?

От процесса изготовления этого материала зависит еще целый ряд его преимуществ. Окраска материала не наносится на его поверхность, а охватывает всю толщину плиты. Благодаря этому он:

Устойчив к истиранию и может использоваться в помещениях или пространствах с максимально высокой проходимостью

Не подвержен воздействию солнечных лучей, кислотных или щелочных моющих средств. В связи с этим при использовании на открытых участках или в условиях, требующих частых и активных уборок, не теряет эстетической привлекательности

Искусственное происхождение и постоянно совершенствующиеся технологии позволяют создавать огромное количество вариантов керамогранита от бюджетных серий, наиболее близких к распространенной керамике, до эксклюзивных образцов, имитирующих природный гранит или другие дорогие породы камня. При этом его цена значительно ниже природных материалов. Поэтому, если вы решите, например, купить душевые кабины или раковины, стильные и качественные, но при этом относительно недорогие, керамогранит то, что вам нужно.

Стандартные плиты керамогранита не создают трудностей при укладке. При соединении их клеевым способом не существует опасности возникновения разводов или других следов соединения.

Основной недостаток керамогранита в Екатеринбурге является следствием его достоинств. Повышенная прочность материала делает его хрупким, что создает сложности при его резке и требует повышенного внимания при перевозке и подготовке идеально ровной поверхности под укладку.