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Мошенники подключают екатеринбуржцев к платным услугам. Сотовые операторы не могут их отключить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенники подключают екатеринбуржцев к платным услугам. Сотовые операторы не могут их отключить

30 ноября 2011, 11:06ОбществоВалерия Лошкарева
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