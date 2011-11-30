Мошенники подключают екатеринбуржцев к платным услугам. Сотовые операторы не могут их отключить

Однако совсем истребить их не удается. Например, в октябре в редакцию JustMedia обратилось несколько екатеринбуржцев, абонентов компании «МТС», которых подключили без их согласия к платной услуге. В компании «МТС» отключить клиентов от данной услуги не смогли.

28 октября в 11.00 мне пришло смс-сообщение с предложением подписаться на сайт umora.mobi, для чего необходимо позвонить по телефону техподдержки 88002006554. Я проигнорировала это сообщение. Минут через 5 пришло смс с текстом: «Вам подключена подписка на сайт umora.mobi на 7 дней бесплатно. Начиная с 8-го дня стоимость составит 2,03 ежедневно. Отказ от услуги — отправить смс с текстом STOP HUMORVR2 на 771177. (смс бесплатно в домашнем регионе). Пыталась дозвониться по указанному телефону - не получилось, в справочной службе компании «МТС» сказали, что услугу отключить не могут. Я написала смс и тем самым отказалась от услуги, правда, не с первого раза. А если бы я была в роуминге, то мне пришлось бы заплатить за 4 сообщения рассказала JustMedia Маргарита.

Подобное письмо в редакцию пришло еще от одной жительницы Екатеринбурга - Екатерины.

Обычно в таких случаях потребители считают, что это специалисты компании того или иного сотового оператора предоставляют их номера провайдерам контента или ряду компаний, от которых приходят сообщения рекламного характера. Но на деле же это не так.

Как рассказали JustMedia в пресс-службе «МТС Урал», компания МТС не имеет отношения к рассылкам рекламы услуг с коротких и буквенных номеров, а также подключению таких услуг без согласия абонента. Пользователей, которые сталкиваются с подобными ситуациями, специалисты компании «МТС» просят сразу обращаться в контактный центр оператора сотовой связи или на горячую линию по мошенничеству 911@mts.ru. После получения такого обращения специалисты фиксируют факт мошенничества, помогают абонентам решить проблему и инициируют расследование. В случае если мошенничество подтверждается, специалисты МСТ блокируют сервис и заставляют контент-провайдера вернуть средства, списанные за оказание услуг, подключенных нечестным путем.

Маргарита и Екатерина как раз столкнулись со случаем мошенничества одного из контент-провайдеров. Нами было проведено расследование по факту обращения в октябре, сервисы заблокированы рассказали JustMedia в пресс-службе компании «МТС-Урал».

По словам директора юридической компании DE FENDO в ТиДЦ «Европа» Елены Матерухиной, рассылка sms-сообщений рекламного характера без согласия на то владельца данного номера является нарушением статьи 18 ФЗ «О рекламе». Ответственность за нарушение рекламного законодательства предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 4 до 20 тысяч рублей и на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Что касается подключения к платной услуге без согласия владельца номера телефона, то это уже нарушение гражданско-правового регулирования. В этом случае потребитель вправе потребовать от компании-подписчика деньги, снятые за предоставляемую платную услугу и процент за пользование его деньгами отметила Елена Матерухина.

Контроль за соблюдением статьи 18 ФЗ «О рекламе» возложен на Свердловское УФАС России. Как рассказали JustMedia в пресс-службе УФАС России по Свердловской области, в случае получения sms-сообщения рекламного характера, на которое абонент не давал своего согласия, он может обратиться с письменным заявлением в данное ведомство. В заявлении необходимо указать свои ФИО и адрес, наименование рекламораспространителя, который нарушил закон о рекламе, описание фактов, свидетельствующих о наличии признаков нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, с указанием способа, места и времени распространения рекламы, и свои требования.