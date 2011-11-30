Москвичи станут еще богаче

Москва призвана сохранить и упрочить свои позиции как крупнейший деловой и финансовый центр России и стран СНГ. Но прежде всего она должна стать комфортным и безопасным городом для повседневной жизни людей, для всех, кто связывает свое будущее и будущее своих детей со столицей России отметил мэр.

Для этого, по его мнению, в ближайшие пять лет необходимо смягчить остроту основных проблем, с которыми сталкиваются сегодня москвичи. Во-первых, это потери времени на дорогу. Программой предусмотрено построить 75 км линий и 32 станции метро, заменить большую часть подвижного состава на вагоны нового поколения, полностью обновить наземный городской транспорт. Также будет реконструировано 55 км автомобильных дорог. В результате количество магистралей с непрерывным движением увеличится на 26%, а протяженность перегруженных участков сократится на 12%.

Кроме того, на 26% должна вырасти средняя зарплата москвича, которая сейчас составляет порядка 41 тыс. руб. в месяц. Доход неработающих ветеранов будет поддерживаться не ниже уровня городского соцстандарта, который в 2012 г. поднимется до 12 тыс. руб. с нынешних 11 тыс. Средств из бюджета на социальную поддержку жителей города уже в 2014г. будет выделяться на 40% больше, чем в текущем году.