МОТИВ берет под крыло детский дом

Компания МОТИВ совместно с добровольческим движением «Дорогами добра» 24 декабря подарит воспитанникам Карпинского детского дома-интерната их самые желанные подарки в рамках акции «Ёлка желаний».

Благотворительный проект для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Ёлка желаний» уникален, аналогов ему нет во всей России. В рамках этой акции 6000 воспитанников детских домов и интернатов Свердловской области написали письма Деду Морозу и рассказали в них о своих самых заветных желаниях. Добровольческое движение «Дорогами Добра» организовало сбор подарков для ребят. Благодаря усилиям неравнодушных людей удастся поздравить воспитанников более чем 50 детских домов и интернатов Урала.

Телекоммуникационная группа МОТИВ, самый близкий и родной для уральцев оператор сотовой связи, не могла остаться в стороне и также присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний». Компания выбрала самый крупный детский дом-интернат для детей с ограниченными возможностями в Свердловской области, который находится в Карпинске. Здесь воспитывается 192 ребенка, и каждый из них получит от МОТИВа именно тот подарок, о котором давно мечтал. Кроме того, сотрудники компании подарят детям настоящую новогоднюю сказку, большой праздничный концерт с веселой развлекательной программой, ростовыми куклами и, конечно, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребят ждут конкурсы, яркие выступления, море радости, заботы и внимания.

ТГ МОТИВ также предоставляет возможность внести свой вклад в акцию всем абонентам. Любой желающий может приобрести подарок для воспитанников Карпинского детского дома-интерната и принести его в любой из Офисов продаж и обслуживания МОТИВ по всей Свердловской области. Эти подарки также будут вручены детям 24 декабря во время праздника. Подробнее о том, как это сделать, можно узнатьна сайте Компании.