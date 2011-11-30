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Посетители TagilCity.ru рассказали, какой партии доверяют больше всего накануне выборов 4 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Посетители TagilCity.ru рассказали, какой партии доверяют больше всего накануне выборов 4 декабря

30 ноября 2011, 12:00Общество
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