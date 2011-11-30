Посетители TagilCity.ru рассказали, какой партии доверяют больше всего накануне выборов 4 декабря

За время голосования в опросе приняли участие 694 человека. Среди 5 заявленных партий, от которых выдвигаются кандидаты в депутаты Областного законодательного собрания, посетители портала в большинстве своем голосуют за ЛДПР (это 167 человек, то есть более 24% от всех проголосовавших). На втором месте нашего рейтинга КПРФ, которая немного отстает от лидера - менее, чем на 4%. Коммунисты набирают 20,6% голосов и получают поддержку 143 человек. Замыкает тройку лидеров партия «Справедливая Россия» - у нее около 18% и 126 голосов.

На 4 месте следует партия «Единая Россия», за нее проголосовали 88человек, что составляет 12,7%. Меньше всего голосов среди партийснискало «Правое дело», у нех 3,9% и 27 голосов.

Были среди опрошенных посетителей TagilCity.ru и те, кто не смогутпойти на выборы (2,2%, 15 голосов), кто еще не определился с выбором(9,4%, 65 голосов) и люди, которые принципиально не пойдут на выборы(8,7%, 60 голосов).

Напомним, что 4 декабря состоятся выборы, которые TagilCity.ruпланирует освещать максимально объективно и беспристрастно. Мы неподдерживаем какие-либо политические партии и другие организации, а лишьвыполняем одну из основных своих функций - информируем посетителей.