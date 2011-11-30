С 1 декабря 2011 года Банк24.ру улучшает тарифы на обслуживание корпоративных клиентов
30 ноября 2011, 15:46ОбществоАлександра Логинова
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Хорошие новости для корпоративных клиентов Банка24.ру.
В преддверии нового годаБанк вносит только положительные изменения в тарифы на обслуживание:
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