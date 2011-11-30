Состоялась премьера гибридной «пятерки» BMW

Он располагает силовой установкой, состоящей из шестицилиндровой рядной турбо-шестерки и 54-сильного электродвигателя. Суммарная мощность, на которую может рассчитывать покупатель ActiveHybrid – 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Силовая установка, будучи сагрегатированной с 8-ступенчатым автоматом, разгоняет седан до 100 км/ч за 5,9 секунды. При этом в смешанном цикле гибридная пятерка расходует на 100 км пути 6,4 литра топлива, что ненамного меньше, чем BMW 535i. На одной электротяге седан может ускориться до 60 км/ч, но максимальная дальность электро-пробега составляет только 4 километра при средней скорости не более 35 км/ч. В качестве базового оборудования на европейском рынке BMW 5 Series ActiveHybrid получит 17-дюймовые колесные диски, деревянные вставки в салоне, шильдики ActiveHybrid и навигационную систему. Старт продаж запланирован на конец февраля 2012 года по цене около 54 500 евро.