Стал известен самый лучший и самый худший город для жизни
30 ноября 2011, 10:55ОбществоВалерия Лошкарева
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Вена возглавила список городов, наиболее пригодных для жизни, составленный компанией Mercer.
Австрийская столица заняла первое место, став лучшим городом по уровню стандартов жизни. Второе место занял швейцарский Цюрих, третье - Окленд в Новой Зеландии.
Москва и Санкт-Петербург расположились в рейтинге Mercer на 163-м и 165-м местах. При этом в рейтинге городов, наиболее безопасных для жизни, северная столица России обошла номинальную, заняв 173 место. Москва стала в списке "безопасных" городов только 199-й.
Худшим для жизни городом мира признан Багдад, расположившийся на 221-й строчке рейтинга.
Города оценивались с точки зрения развитости инфраструктуры, социальных и медицинских учреждений, а также возможности найти в них хорошо оплачиваемую работу. Кроме того, учитывались показатели политической и экономической стабильности.
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