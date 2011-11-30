Стал известен самый лучший и самый худший город для жизни

Австрийская столица заняла первое место, став лучшим городом по уровню стандартов жизни. Второе место занял швейцарский Цюрих, третье - Окленд в Новой Зеландии.

Москва и Санкт-Петербург расположились в рейтинге Mercer на 163-м и 165-м местах. При этом в рейтинге городов, наиболее безопасных для жизни, северная столица России обошла номинальную, заняв 173 место. Москва стала в списке "безопасных" городов только 199-й.

Худшим для жизни городом мира признан Багдад, расположившийся на 221-й строчке рейтинга.