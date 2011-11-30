«Старый Новый Рок» откроет хип-хоп-площадку
30 ноября 2011, 11:30ОбществоВалерия Лошкарева
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В этом сезоне фестиваль «Старый Новый Рок» впервые открывает хип-хоп-площадку и объявляет прием заявок от рэп-исполнителей. Заявки необходимо отправлять в оргкомитет СНР, прослушиванием и отбором участников займется команда EK-playaz, являющаяся флагманом уральского рэпа.
RAP-stage откроется одновременно с тремя традиционными сценами фестиваля (главной, альтернативной и позитивной). По традиции СНР, и на этой сцене будут свои хэдлайнеры, ими станут Killa Gram, «25/17»и «Песочные люди».
«Рэп вполне в концепции нашего фестиваля, - говорит директор СНР Евгений Горенбург, - мы всегда заявляли, что стилевых ограничений у нас нет. Главное – люди должны делать искусство и делать это «вживую». Первый подобный опыт у нас был на прошедшем летнем фестивале, когда мы приглашали Noize MC и тогда поняли, что на такой грани работать можно».
Напомним, «Старый Новый Рок» пройдет 13 января в центре культуры «Урал», билеты уже в продаже, цена обычного билета – 800 рублей, vip-билета – 3 500 тысячи.
Подробности на oldnewrock.ru
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