«Старый Новый Рок» откроет хип-хоп-площадку

RAP-stage откроется одновременно с тремя традиционными сценами фестиваля (главной, альтернативной и позитивной). По традиции СНР, и на этой сцене будут свои хэдлайнеры, ими станут Killa Gram, «25/17»и «Песочные люди».

«Рэп вполне в концепции нашего фестиваля, - говорит директор СНР Евгений Горенбург, - мы всегда заявляли, что стилевых ограничений у нас нет. Главное – люди должны делать искусство и делать это «вживую». Первый подобный опыт у нас был на прошедшем летнем фестивале, когда мы приглашали Noize MC и тогда поняли, что на такой грани работать можно».