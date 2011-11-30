Suzuki объединила автомобиль и мотоцикл

От первой взяли четыре колеса, руль, педали и крышу, а от второго небольшие размеры, маневренность и место для пассажира сразу же за водителем. По словам сотрудников Suzuki, Q-concept является идеальным средством передвижения для жителей городов, ведь найти место для парковки на машинке длиной всего 2,5 м очень просто. К тому же нужно помнить, что Q-concept получается еще и довольно узким (его ширина всего 1,3 м — у обычных машин речь обычно идет о 1,7 м и более). Да и расходы на эксплуатацию подобного средства передвижения будут минимальны, ведь в движение Q-concept приводится электромотором, а аккумуляторов хватит на 50 км пути. Не слишком-то много... Кроме того, стоит отметить, что идея этого концепта уже далеко не нова. Мало того, подобные средства передвижения уже выпускаются! Так, Renault продает в Европе свой Twizy, который оценивается всего в 6990 евро (правда, это без стоимости аккумуляторов, которые предлагается брать в аренду — от 45 евро в месяц). Причем аккумуляторов Twizy хватит на 100 км... А Suzuki ведь даже не планирует выпускать свое чудо на дороги общего пользования. Для них это пока лишь концептуальная разработка.