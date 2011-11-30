Свердловские медики придумали, как избавить регион от ветрянки

Это позволит ежегодно предотвращать до 35-ти тысяч случаев заболеваний среди детей, подростков и взрослых. Проведение плановой вакцинации против ветряной оспы детей только одной возрастной группы в Свердловской области позволит за 3-4 года снизить заболеваемость в десятки раз сообщает АПИ.