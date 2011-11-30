Свердловские медики придумали, как избавить регион от ветрянки
30 ноября 2011, 09:08ОбществоВалерия Лошкарева
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Свердловскую область решили полностью освободить от ветряной оспы. Специалисты управления Роспотребнадзора и регионального Минздрава предлагают провести массовую иммунизацию против инфекции.
Это позволит ежегодно предотвращать до 35-ти тысяч случаев заболеваний среди детей, подростков и взрослых. Проведение плановой вакцинации против ветряной оспы детей только одной возрастной группы в Свердловской области позволит за 3-4 года снизить заболеваемость в десятки раз сообщает АПИ.
По подсчетам, затраты на вакцинацию составят 60 миллионов рублей в год. Тогда как экономический ущерб, который наносится региону инфекцией, насчитывает 160 миллионов.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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