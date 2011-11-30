Свердловское Минобразование составило рейтинг школ области. Тагил в лидерах
30 ноября 2011, 18:30ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловское министерство образования составило рейтинг школ области – критерием стало качество подготовки к этому учебному году.
Как пишет «Новый Регион» со ссылкой на замминистра общего и профессионального образования региона Сергея Карсканова, на верхушке рейтинга находятся подготовившие школы в срок и качественно Нижний Тагил, Новоуральск и Байкалово.
А хуже всех оказались школы Белоярского, Невьянского городских округов и Таборинского района. К следующему году на подготовку школ региона будет выделено более 1 миллиарда рублей.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей