«Умный» и «самостоятельный» электроконцепт показала компания Nissan

Теперь водитель сити-кара занимает главенствующее положение: его кресло находится впереди двухместного дивана и расположено по центру. Теперь у концепта вместо пассажирской капсулы вращаются колеса, благодаря чему он может развернуться почти на месте: радиус поворота составляет только 4 метра. Каждое колесо имеет встроенный электромотор – они-то и приводят Pivo 3 в движение. Электрокар получился очень умным. Благодаря особой системе Avtomated Valet Parking он способен самостоятельно найти место для парковки и обосноваться там – для этого даже не требуется, чтобы водитель находился в салоне. Кроме того, Pivo 3 умеет автоматически заряжать аккумуляторы и выполнять ряд команд водителя, которые тот подает с помощью специального приложения на мобильном телефоне. В Nissan уверяют, что способны поставить Pivo 3 на конвейер хоть сейчас. Впрочем, по словам вице-президента концерна Энди Палмера, это было бы опрометчиво – хоть технологии и позволяют начать серийное производство, рынок к этому пока не готов. Таким образом, самый ранний срок начала продаж Nissan Pivo – 2016 год.