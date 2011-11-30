В детских садах Нижнего Тагила – ограничительный режим. В городе кишечная инфекция

Это на четверть больше, чем за предыдущий месяц. Специалисты нижнетагильского Роспотребнадзора сообщают, что крайне высокий уровень заболеваемости отмечен в Дзержинском районе. Болеют как взрослые, так и дети.

Но наиболее неблагоприятная ситуация - среди малышей до 6 лет. Регистрируетсяочаговаязаболеваемость в детских дошкольных учрежденияхвсех районов города. При проверках ДОУвыявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Чтобы предотвратить распространение инфекции в детских садах до особого распоряжения вводится ограничительный режим.

Сотрудники садиков должны изолировать детей с признаками ОРВИ или острых кишечных инфекций, своевременно закрывать группы детей на карантин, интересоваться у родителей о состоянии здоровья малышей. Приостанавливается купание детей в бассейнах детских садов, в ДОУ вводится дезинфекционный режим. Из меню детишек исключают салаты, соки, кисломолочную продукцию и блюда без термической обработки.

И все-таки, когда детские сады находятся на карантинах, то малыши будут сидеть дома, в родной квартире (или коттедже - кому как повезет) и в привычном для них интерьере. Если малыш приболел, то лучше всего, чтобы дизайн интерьера квартирыбыл неагрессивным: детская комната должна быть окрашена в нейтральные, нераздражающие цвета - так болеющий малыш сможет быстрее поправиться. Дома, как говорится, и стены помогают.