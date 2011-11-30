В Нижнем Тагиле открывается игровой зал. Не путать с игровыми автоматами
Место вполне легально, но от этого не становится менее интересным и занимательным.
2 декабря состоится открытие игрового зала по улице Уральской, 20, в административном корпусе парка имени Бондина.
Пока выбор игр невелик: аэрохоккей и интерактивные шашки-шахматы, в которые могут играть сразу 2 игрока друг против друга. Зато все желающие могут сыграть в день открытия бесплатно и проверить, понравится им или нет. Посмотрим, будет ли пользоваться спросом этот зал у тагильчан. Во всяком случае, открытие этого зала сделает отдых в Нижнем Тагилеразнообразнее.
Открывая этот зал, мы в первую очередь не задаемся целью заработать. Мы хотим в первую очередь предоставить детям теплое помещение, где, набегавшись и замерзнув на улице, ребята могут погреться. А заодно и поиграть говорит директор парка имени Бондина Людмила Лобастова.
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