В Нижнем Тагиле открывается игровой зал. Не путать с игровыми автоматами

Пока выбор игр невелик: аэрохоккей и интерактивные шашки-шахматы, в которые могут играть сразу 2 игрока друг против друга. Зато все желающие могут сыграть в день открытия бесплатно и проверить, понравится им или нет. Посмотрим, будет ли пользоваться спросом этот зал у тагильчан. Во всяком случае, открытие этого зала сделает отдых в Нижнем Тагилеразнообразнее.