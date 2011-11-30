В Свердловской области стали чаще усыновлять детей с ВИЧ-инфекцией
16 детей от года до семи лет с ВИЧ-инфекцией обрели семью в этом году, сообщили в свердловском минздраве. Медики считают такое массовое усыновление беспрецедентным: до этого семьи, желающие взять ребенка на воспитание, обходили стороной инфицированных малышей.
В 2005 году сотрудники детских домов писали заявление об увольнении, когда узнавали о том, что будут работать с детьми, у которых есть ВИЧ. А в 2007 году, когда мы перед днем защиты детей обратились к представителям бизнеса с просьбой материально помочь таким ребятам, ни один человек не откликнулся на нашу просьбу. За шесть лет ситуация изменилась коренным образом рассказала главный врач cвердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Анжелика Подымова.
Кардинальный перелом в общественном самосознании произошел после того, как врачи центра СПИДа стали сотрудничать со школами приемных родителей при общественных организациях. С прошлого года они в свободное от работы время встречаются с семьями, которые намерены усыновить или взять под опеку детей, и рассказывают им о ВИЧ-инфекции. Такой подход помог развеять многие страхи и стереотипы о заболевании, говорят медики.
В минздраве отмечают, что все приемные родители занимаются воспитанием ребят с заболеванием иммунной системы под наблюдением врачей: регулярно водят на приемы в больницу, выполняют рекомендации, вовремя дают детям антиретровирусные препараты. По словам педиатра свердловского ВИЧ-центра Натальи Кузовковой, такие малыши могут прожить долгую и счастливую жизнь, если будут соблюдать режим приема лекарств и посещать докторов.