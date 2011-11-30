В Свердловской области стали чаще усыновлять детей с ВИЧ-инфекцией

В 2005 году сотрудники детских домов писали заявление об увольнении, когда узнавали о том, что будут работать с детьми, у которых есть ВИЧ. А в 2007 году, когда мы перед днем защиты детей обратились к представителям бизнеса с просьбой материально помочь таким ребятам, ни один человек не откликнулся на нашу просьбу. За шесть лет ситуация изменилась коренным образом рассказала главный врач cвердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Анжелика Подымова.

Кардинальный перелом в общественном самосознании произошел после того, как врачи центра СПИДа стали сотрудничать со школами приемных родителей при общественных организациях. С прошлого года они в свободное от работы время встречаются с семьями, которые намерены усыновить или взять под опеку детей, и рассказывают им о ВИЧ-инфекции. Такой подход помог развеять многие страхи и стереотипы о заболевании, говорят медики.