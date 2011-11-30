Вы продаете алкоголь детям? Тогда мы идем к вам

Как отметили сотрудники полиции, привлечь к ответственности собственников магазинов, скорее всего не удастся: витрины, как и положено, пестрят наклейками с обещаниями не продавать алкоголь и пиво детям, а продавцы, как правило, под роспись ознакомлены с правилами торговли. Поэтому наказания будут нести те, кто стоит за прилавком – штраф для них составляет от 3 000 до 5 000 рублей.

К сожалению, как мы и предполагали, купить алкоголь детям в Нижнем Тагиле очень легко, поэтому и вышли в рейд. Теперь такие проверки с участием подростков станут регулярными, наша цель добиться, чтобы прежде чем отдавать ребенку пиво или спиртосодержащий коктейль, продавец хорошо подумал, а не стоят ли у него за спиной сотрудники полиции или активисты родительского комитета. Думаю, не трудно попросить у подростка паспорт, чтобы убедиться в его совершеннолетии. Если у продавцов не хватает совести, будем заставлять их соблюдать закон из чувства страха. Считаю, у нас это получится, тем более, что полиция готова оказывать Родительскому комитету всю необходимую помощь в проведении рейдов, -- говорит председатель Нижнетагильского городского родительского комитета Виктор Зайцев.