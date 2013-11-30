Тагильчане, защитили свои компьютеры?

Установила этот день Ассоциация компьютерного оборудования. Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на проблемы безопасности.

1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно тогда была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса. Именно тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году.

Так, по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования с тех самых пор проводятся международные конференции по защите информации, сопровождаемые массой интересных и полезных мероприятий. В частности, сообщается о размере ущерба, получаемого незащищенным оборудованием. Например, ущерб от компьютерного вируса «I love you», запущенного в 2000 году, составил только в Северной Америке миллиард долларов.

К счастью, в Интернете очень полезных сервисов намного больше, чем опасностей. Можно слушать музыку, смотреть фильмы и телевизионные передачи, играть в игры. Благодаря сети стало возможно совершать покупки, не выходя из дома. А в преддверии Нового Года свою работу начал уникальный сервис Вишлист, в котором вы можете загадать своё желание, или помочь другому исполнить давнюю мечту. При этом не надо проходить сложных процедур регистрации и подтверждения личности – достаточно иметь аккаунт в социальной сети. Кто из нас не хотел стать добрым волшебником?