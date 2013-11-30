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В Нижнем Тагиле из-за аварии перекрыт участок улицы Красногвардейская между Заводской и Кулибина
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле из-за аварии перекрыт участок улицы Красногвардейская между Заводской и Кулибина

30 ноября 2013, 16:07Общество
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