В Нижнем Тагиле из-за аварии перекрыт участок улицы Красногвардейская между Заводской и Кулибина

Дело в том, что там на участке между улицами Кулибина и Заводская произошла серьезная авария. Эту информацию сообщает ОД «Тагил без ям» по данным ГИБДД Нижнего Тагила. Подробности аварии пока неизвестны, но масштаб, по всей видимости, серьезный - иначе не встал бы вопрос о необходимости полного перекрытия участка дороги.