В Нижнем Тагиле из-за аварии перекрыт участок улицы Красногвардейская между Заводской и Кулибина
30 ноября 2013, 16:07Общество
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Огромная пробка образовалась сейчас на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле.
Дело в том, что там на участке между улицами Кулибина и Заводская произошла серьезная авария. Эту информацию сообщает ОД «Тагил без ям» по данным ГИБДД Нижнего Тагила. Подробности аварии пока неизвестны, но масштаб, по всей видимости, серьезный - иначе не встал бы вопрос о необходимости полного перекрытия участка дороги.
Водителям следует продумать маршрут, объезд Красногвардейской осуществляется по Заводской и Кулибина через Кушвинскую или Бондина.
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