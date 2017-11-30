10 лет тюрьмы назначено обманувшему 111 людей застройщику из Екатеринбурга

Предприниматель Алексей обманул 111 человек на сумму более 135 млн рублей, передает Областная газета.



С 2011 года в течение четырех лет мужчина возвел пять многоквартирных домов в переулке Верхний и на улице Орловская в столице Урала. Доли от данных домов предприниматель продал под видом квартир 111 клиентам. В сделках оформлялись договоры инвестирования.





Суд назначил Борздому шесть лет колонии общего режима, а также удовлетворил иск обратившихся граждан в полном объеме.