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Новости Нижнего Тагила

10 лет тюрьмы назначено обманувшему 111 людей застройщику из Екатеринбурга

30 ноября 2017, 09:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,мошенничество,полиция,Свердловская область,уголовное дело,застройщик
В Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил застройщика к реальному тюремному сроку за то, что от его действий пострадали люди.

Предприниматель Алексей обманул 111 человек на сумму более 135 млн рублей, передает Областная газета.

С 2011 года в течение четырех лет мужчина возвел пять многоквартирных домов в переулке Верхний и на улице Орловская в столице Урала. Доли от данных домов предприниматель продал под видом квартир 111 клиентам. В сделках оформлялись договоры инвестирования.

Суд назначил Борздому шесть лет колонии общего режима, а также удовлетворил иск обратившихся граждан в полном объеме.

 
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