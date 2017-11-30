-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
утро: -8
день: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.58 + 0.25
EUR 69.52 + 0.32
Новости Нижнего Тагила

Четверо тагильчан обвиняются в краже забора из парка культуры на Тагилстрое (ФОТО)

30 ноября 2017, 18:00Добавить новость
город,деньги,кража,нарушение,Нижний Тагил,суд,Тагилстрой,ущерб,ограждение
В суд направлены материалы уголовного дела в отношении четверых тагильчан, которые летом украли ограждение из парка на Тагилстрое.

9 июня молодые люди заметили поваленную после урагана часть забора на территории парка на Тагилстрое и решили подзаработать. Они похитили металлическое ограждение и сдали его в ближайший пункт приема металла.

Украденное имущество принадлежало городу, нанесенный ущерб был оценен в 4 000 рублей. После проверки участковые определили пункт приема, куда похитители сдали украденное. Как пояснил его сотрудник, молодые люди представились работниками городской мэрии.

Приёмщик запомнил номер транспортного средства, на котором приехали похитители. По камерам наружного видеонаблюдения удалось установить владельца ГАЗели, подозреваемые задержаны. Ими оказались местные жители, трое из них ранее были судимы за подобные преступления.

Мужчины признались в совершенной краже. Сейчас материалы дела направлены в суд. Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

город,деньги,кража,нарушение,Нижний Тагил,суд,Тагилстрой,ущерб,ограждениегород,деньги,кража,нарушение,Нижний Тагил,суд,Тагилстрой,ущерб,ограждениегород,деньги,кража,нарушение,Нижний Тагил,суд,Тагилстрой,ущерб,ограждениегород,деньги,кража,нарушение,Нижний Тагил,суд,Тагилстрой,ущерб,ограждение

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Ограбивший женщину разнорабочий осужден Нижнетагильским судом на год и 2 месяца колонии
23 октября, 07:00
2 0
Тагильчанин ограбил 71-летнюю пенсионерку и потратил вырученные деньги на алкоголь
16 ноября, 19:30
0 0
Экс-бухгалтер похитила 190 000 рублей у детского сада в селе под Нижним Тагилом
8 ноября, 21:00
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 311
Подписаться на новости