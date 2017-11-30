Четверо тагильчан обвиняются в краже забора из парка культуры на Тагилстрое (ФОТО)

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении четверых тагильчан, которые летом украли ограждение из парка на Тагилстрое.

9 июня молодые люди заметили поваленную после урагана часть забора на территории парка на Тагилстрое и решили подзаработать. Они похитили металлическое ограждение и сдали его в ближайший пункт приема металла.





Украденное имущество принадлежало городу, нанесенный ущерб был оценен в 4 000 рублей. После проверки участковые определили пункт приема, куда похитители сдали украденное. Как пояснил его сотрудник, молодые люди представились работниками городской мэрии.





Приёмщик запомнил номер транспортного средства, на котором приехали похитители. По камерам наружного видеонаблюдения удалось установить владельца ГАЗели, подозреваемые задержаны. Ими оказались местные жители, трое из них ранее были судимы за подобные преступления.





Мужчины признались в совершенной краже. Сейчас материалы дела направлены в суд. Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»