Копатели присоединятся к поискам пропавшего в Нижнем Тагиле хоккеиста Чумарина

Александр Чумарин пропал ранним утром 2 июля 2017 года. После выхода из ночного клуба молодой человек попал в кадр видеорегистратора автомобиля на ул. Быкова. С тех пор о его дальнейшей судьбе ничего не известно.



Накануне, после продолжительного перерыва представители поискового отряда вновь выходили искать Александра Чумарина. На эти поиски не были допущены представители прессы, известно лишь то, что они закончились безрезультатно. Однако после поисков в сообществе, посвящённом Александру Чумарину, появилось объявление с просьбой о помощи в адрес профессиональных копателей.

Уважаемые участники группы, нам нужна помощь профессиональных копарей. Если вы или ваши знакомые, возможно, связаны с этой профессией, то отзовитесь! Не останьтесь в стороне!



Информация о том, какого типа работы будут выполнять копатели и где - не раскрывается. За комментарием о деятельности поисковиков и её связи с расследованием исчезновения Александра Чумарина журналисты TagilCity.ru обратились в Следственный отдел СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила.