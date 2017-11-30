Москвич через суд вернул вложенные в избирательную кампанию Навального 50 000 рублей

29 ноября Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального вернуть пожертвование в 50 тыс. рублей заявителю.



Вложенные средства мужчина захотел вернуть из-за того, что узнал о наличии у Навального судимости. В иске указано, что эти деньги истец рассматривает, как необоснованное обогащение, сообщают «РИА Новости».



По информации журналистов, ФБК поспешил вернуть средства до вынесения приговора.