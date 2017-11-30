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Новости Нижнего Тагила

Москвич через суд вернул вложенные в избирательную кампанию Навального 50 000 рублей

30 ноября 2017, 06:35Добавить новость
деньги,политика,Россия,суд,Москва,Навальный,выборы президента,пожертвование
Житель Москвы пожертвовал 50 000 рублей в президентскую кампанию Алексея Навального. Но когда узнал о судимости кандидата, то поспешил через суд вернуть вложенные средства.

29 ноября Савеловский суд Москвы обязал штаб Алексея Навального вернуть пожертвование в 50 тыс. рублей заявителю.

Вложенные средства мужчина захотел вернуть из-за того, что узнал о наличии у Навального судимости. В иске указано, что эти деньги истец рассматривает, как необоснованное обогащение, сообщают «РИА Новости».

По информации журналистов, ФБК поспешил вернуть средства до вынесения приговора.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет баллотироваться в президенты только в 2028 году, после истечения 10-летнего срока со дня снятия или погашения судимости.
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