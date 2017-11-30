Патриарх Кирилл осудил стремящихся к популярности служителей церкви

Архиерейский собор Русской православной церкви открылся в храме Христа Спасителя 29 ноября 2017 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен перед мощами святителя Тихона. 100 лет назад патриарх Тихон был главой Русской православной церкви.



На собор приехало почти 400 участников не только из России, но и из других стран. На заседании собора предстоятель РПЦ сообщил, что за последние 8 лет в России стало больше монастырей и архиереев. Патриарх отметил, что церковь ни в коем случае не должна становиться светским институтом, а служители церкви не должны превращаться в медийных лиц.



По данным «Известий», два важных вопроса - о монастырях, о монашествующих и аспектах церковного брака - планируется обсудить на Архиерейском соборе. Также участники собора рассмотрят положение о признании подлинности останков царской семьи.