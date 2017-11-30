Онлайн-система будет следить за проведением капремонта в Свердловской области

За проведением капремонта в многоквартирных домах Свердловской области теперь будет следить онлайн-система «Око капремонта». Она будет выявлять все нарушения и структурировать информацию.

Как пояснили в региональном департаменте информационной политики, онлайн-система позволит избежать фальсификации в отчетах организаций строительного контроля, а также отследит сроки и качество работы, проведенной подрядчиками. Ранее система была успешно протестирована, сейчас она сдана в эксплуатацию.





Как отметил генеральный директор фонда капремонтов в Свердловской области Станислав Суханов, ранее организации стройконтроля составляли отчеты в офисах, из-за чего росло количество ошибок. Теперь же все пометки они будут вносить непосредственно на объекте в мобильное приложение «Око капремонта».





На каждой фотографии будет ставиться геопометка, что позволит исключить возможность фальсификации на 98%. Если приложение заметит, что кадр был сделан не на объекте, система оповестит о нарушении, пишет Rupolit.