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Новости Нижнего Тагила

Плеснувший кислотой в тагильского продавца грабитель не найден

30 ноября 2017, 11:45Добавить новость
Нижний Тагил,грабеж,Старатель,киоск,ларёк,кислота,насилие,полиция,поиск,ограбление
Июльским утром в одном из киосков в микрорайоне Старатель Нижнего Тагила произошёл инцидент, в ходе которого мужчина плеснул кислотой в лицо продавца. Личность преступника так и не была установлена.

О приостановлении уголовного дела, возбуждённого по поводу произошедшего в киоске инцидента, журналистам TagilCity.ru рассказали в полиции.

 

Уголовное дело переквалифицировано в умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, и приостановлено в связи с неустановлением лица, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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