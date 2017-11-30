Плеснувший кислотой в тагильского продавца грабитель не найден

О приостановлении уголовного дела, возбуждённого по поводу произошедшего в киоске инцидента, журналистам TagilCity.ru рассказали в полиции.

Уголовное дело переквалифицировано в умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, и приостановлено в связи с неустановлением лица, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.