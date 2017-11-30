Почти 2 млрд рублей выделено на городское хозяйство Нижнего Тагила

Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2018 год. 255 миллионов из общей суммы выделено на ремонт и содержание автодорог, из них 50 миллионов - на строительство тротуаров.



233 миллиона рублей пойдет на расходы по проектной документации для строительства моста через Тагильский пруд. 147 миллионов рублей предусмотрено на лизинговые платежи за приобретённые ранее трамваи. 46 миллионов выделено на льготный проезд для школьников и пенсионеров.



На 206 миллионов рублей будет возведено две новые школы на Муринских прудах. 71 миллион рублей пойдет на ремонт гидротехнических установок Черноисточинского пруда.



61 миллион рублей заложен на содержание городских парков, скверов, фонтанов и набережной. Озеленят город на 8 миллионов. Кладбища будут содержаться за счёт выделенных 40 миллионов рублей.



Ещё 100 миллионов рублей пойдет на строительство жилья для переселения тагильчан из ветхих домов.



По прогнозам, в течение будущего года в казну города поступит не менее 2 миллиардов рублей за счёт трансфертов из областного бюджета, рассказали в пресс-службе гордумы Нижнего Тагила.