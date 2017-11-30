Пятиклассник из Нижнего Тагила получил медаль за спасение сестры из пожара (ФОТО)

На фестивале «Созвездие мужества» в Свердловской области 80 человек наградили медалями и грамотами МЧС, в том числе 12-летнего тагильчанина Кирилла Пономарёва, который вынес двухлетнюю сестру из горящего дома.В марте 2017 года у Кирилла Пономарёва дома случился пожар, как оказалось, из-за пьяного соседа снизу. Увидев присутствие дыма в квартире, мальчик не растерялся и побежал спасать свою маленькую сестренку и парализованного дедушку. Дедушке он дал мокрое полотенце, чтобы тот не дышал дымом, а сестру вынес в подъезд.
В квартире вспыхнуло пламя, Кирилл попытался спасти дедушку, но внутрь его уже не пустили. Дедушку вытащил уже отец Кирилла, но откачать его не удалось. В пожаре погибли двое: дедушка и пьяный сосед.
Четверо выпивших парней и девушек, раскачав лодку, перевернули ее. Судно затонуло сразу. Рядом находилась только лодка Владимира. Он сумел вытащить ребят на берег, позволив им зацепиться за его судно, так как места в ней хватило бы не всем. Спустя час гребли Владимир с молодыми людьми сумел добраться до берега.
Многие другие герои были также награждены на фестивале «Созвездие мужества», который традиционно проводится каждый год и на котором отмечаются заслуги людей, жертвующих собой ради спасения других, сообщает «Е1».