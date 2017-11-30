Пятиклассник из Нижнего Тагила получил медаль за спасение сестры из пожара (ФОТО)

На фестивале «Созвездие мужества» в Свердловской области 80 человек наградили медалями и грамотами МЧС, в том числе 12-летнего тагильчанина Кирилла Пономарёва, который вынес двухлетнюю сестру из горящего дома.

Кирилла Пономарёва

В квартире вспыхнуло пламя, Кирилл попытался спасти дедушку, но внутрь его уже не пустили. Дедушку вытащил уже отец Кирилла, но откачать его не удалось. В пожаре погибли двое: дедушка и пьяный сосед.

Фото: E1









Фото: E1



Также награду получили и другие герои. Например, 15-летний кадет из Верхней Салды, который вытащил соседа с сердечным приступом из воды.





Фото: E1



Другой спаситель - служитель церкви из Режа Сергей Никитин. Он спас мужчину, который упал с крутого берега и попал в сильное течение реки.