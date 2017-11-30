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Новости Нижнего Тагила

Пятиклассник из Нижнего Тагила получил медаль за спасение сестры из пожара (ФОТО)

30 ноября 2017, 19:30Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,пожар,происшествие,Свердловская область,награждение,спасатели,медаль

На фестивале «Созвездие мужества» в Свердловской области 80 человек наградили медалями и грамотами МЧС, в том числе 12-летнего тагильчанина Кирилла Пономарёва, который вынес двухлетнюю сестру из горящего дома.

 В марте 2017 года у Кирилла Пономарёва дома случился пожар, как оказалось, из-за пьяного соседа снизу. Увидев присутствие дыма в квартире, мальчик не растерялся и побежал спасать свою маленькую сестренку и парализованного дедушку. Дедушке он дал мокрое полотенце, чтобы тот не дышал дымом, а сестру вынес в подъезд. 

В квартире вспыхнуло пламя, Кирилл попытался спасти дедушку, но внутрь его уже не пустили. Дедушку вытащил уже отец Кирилла, но откачать его не удалось. В пожаре погибли двое: дедушка и пьяный сосед.


МЧС,Нижний Тагил,пожар,происшествие,Свердловская область,награждение,спасатели,медаль
Фото: E1

Также награду получили и другие герои. Например, 15-летний кадет из Верхней Салды, который вытащил соседа с сердечным приступом из воды. 

МЧС,Нижний Тагил,пожар,происшествие,Свердловская область,награждение,спасатели,медаль
Фото: E1

Другой спаситель - служитель церкви из Режа Сергей Никитин. Он спас мужчину, который упал с крутого берега и попал в сильное течение реки.

МЧС,Нижний Тагил,пожар,происшествие,Свердловская область,награждение,спасатели,медаль
Фото: E1

Также наградили 68-летнего Владимира Левинова за спасение молодых ребят, у которых перевернулась лодка вдалеке от берега.

Четверо выпивших парней и девушек, раскачав лодку, перевернули ее. Судно затонуло сразу. Рядом находилась только лодка Владимира. Он сумел вытащить ребят на берег, позволив им зацепиться за его судно, так как места в ней хватило бы не всем. Спустя час гребли Владимир с молодыми людьми сумел добраться до берега.

Многие другие герои были также награждены на фестивале «Созвездие мужества», который традиционно проводится каждый год и на котором отмечаются заслуги людей, жертвующих собой ради спасения других, сообщает «Е1».

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