Свердловский полицейский уволен из полиции по подозрению во взятке

Против сотрудника полиции было возбуждено дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере. Было установлено, что 8 ноября подозреваемый, по версии сыщиков, предложил представителю организации отдать ему 500 тысяч рублей за помощь в прекращении уголовного дела. Специалисты ФСБ организовали спецоперацию. Сумма была передана подозреваемому юристом из Екатеринбурга. Известно, что деньги на самом деле предназначались для погашения долга за аренду квартиры, которую юрист снимал у подозреваемого, пишет Znak.com. Хотя впоследствии мужчина, передавший деньги, это отрицал.



В момент передачи денежных средств сотрудник полиции попытался убежать. Очевидцы рассказали, что он полтора часа бегал от сотрудников ФСБ по лесу. Тем не менее, мужчина был задержан.



Сотрудник полиции находится на свободе. Однако накануне в адрес его начальника прокуратура области вынесла представление с требованием устранить нарушение антикоррупционного законодательства.



В настоящее время проводится проверка, сыщики намерены привлечь уволенного сотрудника полиции к ответственности.