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Новости Нижнего Тагила

Уральский танковый турнир «Ростелекома»: тагильчане уже разогрели боевые машины

30 ноября 2017, 17:20Добавить новость
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Тагильская команда «Вежливые люди» готовится к поединку с чемпионами Тюмени – экипажем SteelLions - в Уральском танковом турнире по игре World of tanks.

Уральцы будут следить за трансляцией боя на официальной интернет-странице киберсостязания - https://66.ru/tanki.

Уральский танковый турнир – соревнование лучших профессиональных команд региона. Главный приз – тест-драйв настоящего танка. В настоящее время команды оспаривают выход в суперфинал, который пройдет в Екатеринбурге 17 декабря.

 

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. 7 июня 2016 года компьютерный спорт был включен в реестр официальных видов спорта Российской Федерации. В современном мире популяризация киберспорта является важным фактором социализации молодежи. World of tanks – одна из самых распространенных на сегодняшний день дисциплин в мире пользуется особой популярностью на Урале – оплоте танковой промышленности России, -- отмечает главный судья Уральского танкового турнира Иван Забирко.

 

На данном этапе Уральского танкового турнира команды – чемпионы регионов сражаются дистанционно, находясь каждая в своем городе – при помощи сети интернет. Уральский танковый турнир проходит при поддержке компании «Ростелеком».

 

Следите за баталиями Уральского танкового турнира на странице https://66.ru/tanki, в воскресенье, 3 декабря, в 11:00, а все новости киберсостязания – в официальной группе «ВКонтакте».

 

ОАО Ростелеком
622034, Нижний Тагил, Центр, ул. Октябрьской революции , 46,
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