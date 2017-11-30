Уральский танковый турнир «Ростелекома»: тагильчане уже разогрели боевые машины

Тагильская команда «Вежливые люди» готовится к поединку с чемпионами Тюмени – экипажем SteelLions - в Уральском танковом турнире по игре World of tanks.

Уральцы будут следить за трансляцией боя на официальной интернет-странице киберсостязания - https://66.ru/tanki.





Уральский танковый турнир – соревнование лучших профессиональных команд региона. Главный приз – тест-драйв настоящего танка. В настоящее время команды оспаривают выход в суперфинал, который пройдет в Екатеринбурге 17 декабря.

Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. 7 июня 2016 года компьютерный спорт был включен в реестр официальных видов спорта Российской Федерации. В современном мире популяризация киберспорта является важным фактором социализации молодежи. World of tanks – одна из самых распространенных на сегодняшний день дисциплин в мире пользуется особой популярностью на Урале – оплоте танковой промышленности России, -- отмечает главный судья Уральского танкового турнира Иван Забирко.

На данном этапе Уральского танкового турнира команды – чемпионы регионов сражаются дистанционно, находясь каждая в своем городе – при помощи сети интернет. Уральский танковый турнир проходит при поддержке компании «Ростелеком».

Следите за баталиями Уральского танкового турнира на странице https://66.ru/tanki, в воскресенье, 3 декабря, в 11:00, а все новости киберсостязания – в официальной группе «ВКонтакте».