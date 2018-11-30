606,3 млн рублей будет потрачено на ремонт дорог Нижнего Тагила в 2019 году

На территории Нижнего Тагила в 2019 году планируется отремонтировать 29,5 километров улиц общей площадью 373 тыс. квадратных метров. Участие города в национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) может стать выгодным, так как 576 из необходимых 606 млн рублей выделит федеральный бюджет.

К концу второй декады декабря специалисты управления архитектуры и градостроительства совместно с представителями ГИБДД и общественных организаций полностью завершат работу над проектно-сметной документацией. Программа рассчитана на 6 лет, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, и за это время власти города планируют отремонтировать 125 дорог общей протяжённостью почти 203 километра.

В общественных обсуждениях, которые прошли 30 ноября в Екатеринбурге, приняли участие представители администрации Нижнего Тагила, предприятий и некоммерческих организаций.