Был задержан с ножом и госпитализирован: в Нижнем Тагиле найден пропавший мужчина

По данным полиции Нижнего Тагила, мужчина 23 ноября был задержан группой оперативного реагирования. По сообщению соседей, он бегал с ножом в подъезде дома.

Нож был изъят, а мужчина вел себя агрессивно и его состояние вызывало опасение. Полицейские вынуждены были вызвать бригаду скорой помощи, сообщили TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». 23 ноября в 7 часов утра тагильчанина увезли в больницу.