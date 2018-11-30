Был задержан с ножом и госпитализирован: в Нижнем Тагиле найден пропавший мужчина
Сегодня, 22:48Общество
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Не пропадал, а был госпитализирован. 57-летний житель Нижнего Тагила был задержан полицией. Соседи пожаловались, что он бегал с ножом. Позже мужчину госпитализировали.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным полиции Нижнего Тагила, мужчина 23 ноября был задержан группой оперативного реагирования. По сообщению соседей, он бегал с ножом в подъезде дома.
Нож был изъят, а мужчина вел себя агрессивно и его состояние вызывало опасение. Полицейские вынуждены были вызвать бригаду скорой помощи, сообщили TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». 23 ноября в 7 часов утра тагильчанина увезли в больницу.
Жителям Нижнего Тагила напоминают, что в случае пропажи родственников, потери с ними связи на необычно долгий период, необходимо обращаться в правоохранительные органы для начала официальных поисков пропавших.
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