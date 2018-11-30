«Девичья башня» в Нижнем Тагиле заплатит 150 тысяч за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 11:04ОбществоФото: maxpixel.net
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Кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов выплатит штраф 150 тыс. рублей за узкие эвакуационные выходы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате плановой проверки прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила и МЧС в кафе «Девичья башня» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
В частности, в кафе узкие эвакуационные выходы. По словам помощника прокурора Владимира Масленникова, выявленные нарушения соответствуют тем, которые привели гибели людей в Кемерово.
В 2016 году во время проверки пожнадзор уже предъявлял требование исправить данную проблему, однако, несмотря на заверения владельца, что все недочеты устранены, проверка показала, что все осталось без изменений. В отношении юридического лица возбуждено административное дело и назначен штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщает АН «Между строк».
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