Два студента из Екатеринбурга задержаны за рисование уличной рекламы наркотиков
Сегодня, 21:02ОбществоФото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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Два студента из Екатеринбурга были задержаны полицией при попытке нанесения рекламы наркотических веществ на стены дома. Правоохранительные органы установили 5 эпизодов подобных действий молодых людей. За работу им обещали заплатить 100 рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
29 ноября на улице Сурикова в Екатеринбурге полицейские задержали двух 18-летних студентов, которые при помощи трафаретов и чёрной краски пытались нанести на стену дома рекламу наркотиков.
Стоимость услуг уличных художников неустановленные заказчики оценили в 100 рублей. Согласно сведениям полиции, молодые люди были замечены в 5 эпизодах нарушения закона.
Как сообщают «Вечерние Ведомости», студентов привлекут к административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. Санкция по данной статье составляет штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей.
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