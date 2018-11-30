Два студента из Екатеринбурга задержаны за рисование уличной рекламы наркотиков

29 ноября на улице Сурикова в Екатеринбурге полицейские задержали двух 18-летних студентов, которые при помощи трафаретов и чёрной краски пытались нанести на стену дома рекламу наркотиков.

Стоимость услуг уличных художников неустановленные заказчики оценили в 100 рублей. Согласно сведениям полиции, молодые люди были замечены в 5 эпизодах нарушения закона.