Футбольный болельщик из Екатеринбурга выиграл суд у ФСБ

Антон Маслов купил два билета на матч Япония-Сенегал, который состоялся 24 июня в столице Урала. Билеты были оформлены на него и его дочь, но паспорт болельщика получила лишь дочь мужчины.

Когда екатеринбуржец начал выяснять причины отказа, стало известно, что выдачу паспорта ему блокировала ФСБ. Причину отказа сотрудники спецслужбы никак не объяснили. Антон Маслов подал иск в суд. В ходе судебного разбирательства ФСБ также не озвучила причину, по которой запретила выдачу документа. Впоследствии стало известно, что у мужчины была судимость.